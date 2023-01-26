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26 января, 22:44

Свищев: «Спортсмены не должны быть заложниками политиков»

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал возможный допуск россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе.

«Совсем недавно комиссия спортсменов организации выступила за то, чтобы все атлеты имели равный доступ к международным турнирам вне зависимости от их национальности или цвета кожи, — цитирует RT Свищева. — Спортсмены не должны быть заложниками политиков. И именно на основании данного обращения МОК может допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Они даже ссылались на опыт войны в Югославии. Все же различных конфликтов в мире происходит до десятка в год. Но спорт всегда способствовал сближению стран».

В среду, 25 января в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе. Также атлеты должны соответствовать антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Источник: russian.rt.com
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