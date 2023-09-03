Ирина Винер: «Олимпийские игры себя изжили, будем развивать свое»

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер считает, что необходимо создавать альтернативу Олимпийским играм.
«Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — приводит слова Винер matchtv.ru.
В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).
В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.