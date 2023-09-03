Ирина Винер: «Олимпийские игры себя изжили, будем развивать свое»

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер считает, что необходимо создавать альтернативу Олимпийским играм.

«Теперь хотят, чтобы мы выступали без гимна, флага, я очень возражаю, чтобы были эти соревнования, да еще и с трансгендерами. Я считаю, что Олимпийские игры себя изжили. Мы будем развивать свое на полях БРИКС, ШОС. В следующем году будет «Кубок дружбы». Такие же деньги будут платить за медали. Наши ОИ, 137 стран заявились, альтернатива появляется», — приводит слова Винер matchtv.ru.

В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.