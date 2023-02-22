Конькобежец Юсков: «МОК — темная организация»

Трехкратный чемпион мира Денис Юсков в разговоре с «СЭ» назвал Международный олимпийский комитет темной организацией.

В 2018 году Юсков, который в том сезоне установил мировой рекорд на дистанции 1500 метров, не получил приглашение от МОК на Олимпийские игры в Пхенчхан.

— Как спортсменам-конькобежцам мотивировать себя без международных стартов? Если бы ты остался в спорте, то какую мотивацию для себя нашел?

— Честно говоря, не знаю. Сложно меня брать за какой-то пример. Потому что уже набегался, так как были интенсивные последние 10 лет. А как им мотивировать? Все это рано или поздно закончится. Сейчас самое время спокойно сесть, составить тренировочный план и работать над теми вещами, которые плохо получаются.

— В последнее время от МОК звучит идея, чтобы вернуть наших спортсменов под нейтральным флагом. Как ты к этому относишься?

— У меня в целом отрицательное отношение к Олимпийскому комитету и всем этим движениям, которые происходят. Неоднократно попадал под какие-то санкции за дела, которые не совершал. Вообще темная организация. Не знаю, что ответить.

— Следишь ли за выступлениями Баха?

— Нет, — сказал Юсков «СЭ».