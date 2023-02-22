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Сегодня, 14:28

МОК не планирует снимать санкции с России и Белоруссии

Руслан Минаев
Российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе МОК заявили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

«МОК беспрецедентным образом применил санкции в отношении России и Белоруссии: отсутствие международных спортивных мероприятий, отсутствие флагов, гимнов или других национальных символов, недопуск правительственных или государственных чиновников на какие-либо международные спортивные мероприятия, — говорится в сообщении МОК. — Санкции были введены в действие в феврале 2022 года, а затем были дополнительно усилены и подтверждены Олимпийским саммитом 9 декабря 2022 года. Они остаются в силе», — цитирует пресс-службу МОК ТАСС.

В организации добавили, что остаются приверженцами идеи объединения мира через спорт. Также в МОК отметили, что соревнования со спортсменами, которые уважают Олимпийскую хартию, могут послужить катализатором диалога.

В конце февраля 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

25 января исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
Олимпиада
МОК
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