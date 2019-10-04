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Олимпиада

4 октября 2019, 18:46

Лукашенко предложил Украине и Белоруссии подать совместную заявку на проведение Олимпиады

Никита Коновалов
Корреспондент

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр. В 2014 году МОК принял ряд поправок к регламенту проведения Игр, по которым некоторые дисциплины могут быть разыграны за пределами страны-хозяйки.

— Думаю, наши государства вместе могли бы побороться за право проведения международных спортивных соревнований высокого уровня, — цитирует БЕЛТА Лукашенко. — Это я говорю о предложении президента Украины вместе подумать над тем, а не замахнуться ли нам на Олимпийские игры. Для двух стран это под силу.

Источник: https://www.belta.by/president/view/belarus-i-ukraina-zadumalis-nad-sovmestnym-provedeniem-olimpijskih-igr-364564-2019/
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