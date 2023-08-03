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Олимпиада

Сегодня, 08:50

Медведева заявила, что помогла российским хоккеистам выступить на Олимпиаде-2018

Сергей Разин
корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что повлияла на участие хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018.

«Моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала — и ребята в итоге выиграли, — и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «НЕ ПРУСТ».

Ранее Медведева в интервью рассказала о своей несбывшейся мечте.

На Олимпиаде-2018 сборная России завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой Европы.

Евгения Медведева. «Думала, что проиграла жизнь». Откровения Медведевой в документальном фильме

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n8ty-VsCqeU
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Евгения Медведева
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