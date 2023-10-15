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Олимпиада

Сегодня, 12:03

Международная федерация американского футбола получила полное признание МОК

Руслан Минаев
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Международная федерация американского футбола (IFAF) получила полное признание от Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается на официальном сайте комитета.

Ранее оргкомитет Олимпиады-2028 предложил МОК включить в программу флаг-футбол, сквош, лакросс, бейсбол/софтбол и крикет.

13 октября исполком МОК рекомендовал включить тяжелую атлетику в программу Олимпиады-2028.

В 2021 году бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье не вошли в программу Олимпиады-2028, которая состоится в Лос-Анджелесе. Сообщалось, что для попадания в итоговую программу Игр международным федерациям необходимо будет доказать МОК, что они решили свои проблемы.

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.

МОК
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