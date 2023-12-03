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Олимпиада

Сегодня, 10:53

ОКР запросил у МОК официальные разъяснения по вопросу перехода трех спортсменов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь олимпийского комитета России Родион Плитухин сообщил, что организация разъяснения от Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу смены спортивного гражданства тремя спортсменами.

«ОКР затребовал официальные разъяснения от МОК по этому решению. Мы за пояснение, на каком основании это был сделано. Олимпийская хартия должна быть для всех. Мы ждем, какие будут дальнейшие действия. Они открыли ящик Пандоры — этим можно, этим нельзя. Бред какой-то. Спортсмены хотят не только из России куда-то. Другие страны тоже хотят. Это проявление неоколониализма — этим можно, этим нельзя», — приводит слова Плитухина ТАСС.

29 декабря МОК одобрил переходы велогонщиков Валерии Любимовой и Михаила Яковлева в сборные Франции и Израиля соответственно, а также переход борца греко-римского стиля Георгия Тибилова в сборную Сербии.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19440539
МОК
ОКР
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