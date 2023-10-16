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Сегодня, 20:38

Президент Федерации бейсбола России оценил возможное выступление сборной на Олимпиаде-2028

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Президент Федерации бейсбола России Дмитрий Киселев прокомментировал «СЭ» введение новых видов спорта в программу летней Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе (США).

На сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Мумбаи было поддержано предложение исполкома внести новые виды спорта в олимпийскую программу. В нее официально вошли флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол. Игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

«Включение бейсбола в олимпийскую программу очень важно для нас и наших бейсболистов, это поспособствует увеличению интереса к данному виду спорта. Пока отбор на Олимпиаду в Лос-Анджелесе не стартовал, и мне трудно сказать, какое решение примут МОК и ОКР в свете возможного участия в квалификации. Но я думаю, что мы бы могли хорошо показать себя на международных соревнованиях. Если сравнить уровень ребят из нашей сборной с европейскими игроками по итогам чемпионата Европы-2023, можно предположить, что мы бы выступили очень достойно», — сказал Киселев корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

В 2001 году Сборная России по бейсболу заняла второе место на чемпионате Европы в Германии. На данный момент Россия занимает 28-е место в рейтинге Всемирной конфедерации бейсбола и софтбола (WBSC).

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