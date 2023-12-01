Призера Олимпийских игр дисквалифицировали за фальсификацию возраста

Призеры Олимпийских игр, атлета Лугелина Сантоса дисквалифицирован на три года за фальсификацию возраста, сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).

Срок отстранения завершится 10 марта 2026 года. На юниорском чемпионате мира 2012 года атлет, родившийся в 1992 году, был заявлен на соревнования с 1993 годом рождения.

Сантос дважды становился серебряным призером Олимпиады — в 2012 году в беге на 400 метров и в 2020-м в смешанной эстафете 4х400 метров.