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Сегодня, 21:33

МОК объяснил разрешение на смену гражданства россиянам без согласия ОКР

Руслан Минаев
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В Международном олимпийском комитете (МОК) объяснили разрешение российским спортсменам сменить гражданство без согласия Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее МОК утвердил смену спортивного гражданства велогонщика Михаила Яковлева — из России в Израиль, борца Георгия Тибилова — из России в Сербию, велогонщицы Валерии Любимовой — из России во Францию.

«Как вам известно, деятельность ОКР приостановлена в соответствии с решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета», — цитирует пресс-службу организации РИА «Новости Спорт».

23-летний Яковлев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в кейрине. 19-летняя Любимова выступает в соревнованиях по BMX-фристайлу. 23-летний Тибилов — борец вольного стиля, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.

Источник: РИА
МОК
ОКР
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