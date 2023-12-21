Сестры Аверины поддержали позицию Винер

Ведущие российские гимнастки-художницы Дина и Арина Аверины отреагировали на слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая заявила, что российские спортсмены — не беженцы и не бомжи, чтобы ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Мы знали позицию Ирины Александровны Винер по гимну и флагу, никакой особой реакции не было, не удивились. Мы и так уже ездили на чемпионат мира и Олимпиаду под нейтральным статусом и еще раз так выступать не очень-то и хочется. Поэтому полностью поддерживаем позицию Ирины Александровны», — приводит слова Авериных Sport24.

Ранее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать на международных соревнованиях без флага и гимна страны.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.