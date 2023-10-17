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Олимпиада

Сегодня, 12:43

Журова об избрании Мишель Йео в МОК: «Там полно людей, которые не имеют отношения к спорту. Те же шейхи»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мишель Йео и президент МОК Томас Бах.
Фото AFP
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» новость о том, что обладательница премии «Оскар» Мишель Йео стала членом МОК.

«В МОК полно людей, которые не имеют отношение к спорту. Туда избираются и просто известные люди в своей стране, которые вносят какой-то вклад в спорт. Там же есть шейхи. Они тоже не спортсмены. К примеру, сейчас освободилось место в МОК по национальным олимпийским комитетам. На это место открывают конкурс, все страны могут выдвинуть туда свою кандидатуру и дальше голосуют. У нас так Жуков был избран. То есть туда могут избрать абсолютно любого человека. В том, что избрали Мишель Йео, нет ничего такого. И актриса может возглавить олимпийский комитет Малайзии, если она будет развивать спорт. Это их дело», — сказала Журова «СЭ».

Также членами МОК стали глава Национального олимпийского комитета (НОК) Израиля Яэль Арад, глава Международной федерации настольного тенниса (ITTF) Петра Серлинг, президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель, глава НОК Туниса Мехрез Буссаен, государственный секретарь по международным спортивным мероприятиям Венгрии Балаж Фюрьес, экс-волейболистка Сесилия Тайт и предприниматель Михаэль Мронц.

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Обладательница премии «Оскар» Мишель Йео стала членом МОК