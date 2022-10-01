Терюшков прокомментировал предложение главы МОК Баха

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в интервью «СЭ» прокомментировал предложение главы МОК Томаса Баха.

— Бах предложил спортсменам отречься от страны. Что думаете?

— Это его высказывание не ново. Он в марте говорил о том, что если спортсмен хочет выступать за сборную, то он должен подвергнуть критике СВО. Сейчас он лишь добавил, что они готовы допустить спортсменов в нейтральном статусе. Здесь думаю ни у кого нет никаких иллюзий. Как сказал наш президент: «Как было раньше, уже точно не будет». И количество спортсменов, которые хотят выступать без флага, стремится к нулю. Я более чем уверен, что останутся спортсмены по типу Дарьи Касаткиной, да и сама Касаткина, которые с радостью восприняли эту новость, которые будут ковать победы во благо своей фамилии. А так любой спортсмен, дух соревнования, философия спорта заключается в том, что спортсмен выступает за свою страну, за свой флаг, гимн, за свой герб и за свой народ.

— Возможно, появятся спортсмены, которые захотят выступать в нейтральном статусе. Раньше их обеспечивало государство, создавало условия подготовки, выплачивало призовые. Будет ли логично потребовать этих спортсменов вернуть подаренные квартиры, автомобили?

— Безусловно, никто не может лишать страну суверенитета. Частью суверенитета являются флаг, гимн, герб страны. Ни одна транснациональная корпорация, такая как МОК или международные спортивные федерации лишать их безусловно не могут. Я уверен, что количество спортсменов, которые захотят выступать в нейтральном статусе стремится к нулю. Таких людей можно назвать предателями по сути, которые отказываются от своей страны.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал разрешить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом, если они «не поддерживают» и «дистанцируются» от спецоперации на Украине.