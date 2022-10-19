Томас Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы олимпийского комитета Дании Ганса Наторпа о недопуске российских представителей до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Наше единство заключается не в том, что все должны быть такого же мнения, как и вы. У нас демократическая организация, и мы должны уважать большинство. Когда вы делаете свои ремарки, то показываете свое отношение, называя их в целом «россиянами». Нет россиян, датчан, немцев, аргентинцев. Для нас есть атлеты, спортивные организации, но мы не будем всех грести под одну гребенку лишь из-за действий их правительства», — цитирует РИА «Новости Спорт» Баха.

Генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле с 18 по 21 октября. В ней будут задействованы все 206 олимпийских комитетов мира.

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.