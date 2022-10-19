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Олимпиада

Сегодня, 12:09

Томас Бах раскритиковал предложение НОК Дании не допускать россиян до генассамблеи АНОК

Мария Гусева
Томас Бах.
Фото Global Look Press

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах раскритиковал предложение главы олимпийского комитета Дании Ганса Наторпа о недопуске российских представителей до участия в генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

«Наше единство заключается не в том, что все должны быть такого же мнения, как и вы. У нас демократическая организация, и мы должны уважать большинство. Когда вы делаете свои ремарки, то показываете свое отношение, называя их в целом «россиянами». Нет россиян, датчан, немцев, аргентинцев. Для нас есть атлеты, спортивные организации, но мы не будем всех грести под одну гребенку лишь из-за действий их правительства», — цитирует РИА «Новости Спорт» Баха.

Генеральная ассамблея АНОК проходит в Сеуле с 18 по 21 октября. В ней будут задействованы все 206 олимпийских комитетов мира.

28 февраля 2022 года Межднародный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать россиян до участия в соревнованиях.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221019/bakh-1825060378.html
Томас Бах
МОК
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