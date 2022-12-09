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Сегодня, 16:19

Участники саммита МОК поддержали сохранение санкций против России

Иван Торопцев
Корреспондент
Штаб-квартира МОК в Лозанне.
Фото Reuters
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Большинство участников саммита Международного олимпийского комитета (МОК) поддержали позицию комитета в вопросе сохранения санкций к российскому спорту.

«Подавляющее большинство участников согласилось с тем, что санкции в отношении России и Белоруссии, виновных в нарушении олимпийского перемирия и Олимпийской хартии, должны оставаться в силе», — приводит «РИА Новости» текст заявления МОК.

В то же время Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск на турниры в регионе спортсменам из России.

7 декабря глава МОК Томас Бах заявил о необходимости продлить действие санкций против российских и белорусских спортсменов.

В феврале нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях.

МОК
ОКР
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