В Госдуме назвали провокацией новое заявление Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Это достаточно жесткая провокация. Уверена, что российские спортсмены не поддадутся на нее. Это делается все, понимая, что, скорее всего, в ближайшем времени будут мирные переговоры и все урегулируется», — приводит слова Журовой портал Vprognoze.ru.

Ранее, 28 февраля, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.