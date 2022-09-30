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Сегодня, 20:55

В Госдуме назвали провокацией новое заявление Баха о возможном допуске россиян к международным соревнованиям

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова главы МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям при условии, если они дистанцируются от СВО.

«Это достаточно жесткая провокация. Уверена, что российские спортсмены не поддадутся на нее. Это делается все, понимая, что, скорее всего, в ближайшем времени будут мирные переговоры и все урегулируется», — приводит слова Журовой портал Vprognoze.ru.

Ранее, 28 февраля, МОК призвал международные спортивные федерации не допускать спортсменов из России к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/othersports/10317848-zhurova-o-slovah-baha-eto-dostatochno-zhestkaya-provokaciya.html
Светлана Журова
Томас Бах
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Кремлев призвал МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований

В Госдуме назвали провокацией заявление Томаса Баха о возможном допуске россиян до турниров