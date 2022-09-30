В Госдуме назвали провокацией заявление Томаса Баха о возможном допуске россиян до турниров

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о призыве допустить до турниров россиян, дистанцировавшихся от спецоперации.

«Все спортсмены, представляющие интересы РФ, являются гражданами нашей страны и живут по нашей конституции. У меня есть сомнения, чтобы кто-то из российских спортсменов, живя и родившись в этой стране, получили образование и тренировались, смог бы не поддерживать свое правительство и Россию.

Слова Баха можно назвать провокацией. Это не его уровень вот так провоцировать людей. Наши ребята безусловно хотят выступать на соревнованиях и верят, что здравый смысл должен победить. Спортсмены не должны быть заложниками кризисной ситуации между системами стран. Со стороны МОК это низко и некрасиво так провоцировать наших спортсменов. Подавляющее число ребят не поведутся на все эти провокации.

Единственное, что хорошо в словах Баха, это то, что он показывает хотя бы частичку своей совести. Он понимает, что наших ребят надо допустить. Считаю, что главе МОК стоит привести свои мысли в порядок и принять решение в пользу того, чтобы допускать российских спортсменов без всяких ограничений и провокаций", —приводит слова Свищева Sport24.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.