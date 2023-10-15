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Олимпиада

Сегодня, 13:05

В МОК заявили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады

Руслан Минаев
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Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович заявила, что страны, которые блокируют участие спортсменов из других стран, могут быть лишены права проведения Игр, сообщает РИА «Новости Спорт».

Экс-президент Хорватии добавила, что страны, которые так поступают, нарушают Олимпийскую хартию.

Грабар-Китарович отметила, что решение об определении места проведения летней Олимпиада 2036 года будет принято не ранее 2026 или 2027 года. В списке кандидатов не менее 10 стран.

Места проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов выберут одновременно

Источник: РИА
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Места проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов выберут одновременно