В МОК заявили, что блокирующие участие спортсменов страны лишат права на проведение Олимпиады

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по выбору места проведения Олимпиад Колинда Грабар-Китарович заявила, что страны, которые блокируют участие спортсменов из других стран, могут быть лишены права проведения Игр, сообщает РИА «Новости Спорт».

Экс-президент Хорватии добавила, что страны, которые так поступают, нарушают Олимпийскую хартию.

Грабар-Китарович отметила, что решение об определении места проведения летней Олимпиада 2036 года будет принято не ранее 2026 или 2027 года. В списке кандидатов не менее 10 стран.

Места проведения Олимпийских игр 2030 и 2034 годов выберут одновременно