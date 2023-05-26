Вяльбе заявила, что декларации не влияют на ее отношение к нейтральному статусу россиян

Вопрос о необходимости подписания российскими спортсменами деклараций для допуска к соревнованиям никак не влияет на позицию президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе по ситуации с возможным возвращением отечественных атлетов на международную арену — они должны выступать только с национальными флагом и гимном.

«Я также категорически против того, чтобы выступать в нейтральном статусе. В этой ситуации нужно выступать исключительно с флагом и гимном», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.