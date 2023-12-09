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Сегодня, 14:40

Агапитов заявил, что ФТАР не рассматривает возможность участия в фестивале с названием «Олимпийские игры»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов высказался об условиях допуска российских тяжелоатлетов до международных соревнований.

«Условия для тяжелоатлетов невыполнимы, неприемлемы, дискриминационны, нарушают права человека и Олимпийскую хартию, призывают нарушать законодательство РФ. Подобного рода провокации не рассматриваются ФТАР как возможность участия в фестивале, который по какой-то нелепой случайности носит название «Олимпийские игры», — приводит слова Агапитова ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Российские и белоруские спортсмены не будут допущены до командных соревнований во всех видах спорта. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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