Артур Далалоян: «Сейчас российский спорт душат, как только могут, но наше дело не сдаваться»

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян высказался о возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024.

«Эмоции после Форума чемпионов и призеров Олимпийских игр Токио и Пекина только самые положительные. Сейчас действительно трудные времена для российского спорта. Нас душат, как только могут, но наше дело не сдаваться. Надо делать свою работу, приумножать ее, ставить новые цели и планы.

Если говорить о возможности поехать на олимпиаду в Париж, то, конечно, у нас есть вера, что мы туда попадем. В первую очередь у нас вера, что все наладится и образумится, это главная мотивация для нашей работы. Да, сейчас ходят положительные слухи, что нас все-таки могут допустить до ближайших олимпийских игр. Хотя все равно постоянно ставят какие-то новые рамки и непонятно что приплетают. Но хочется верить, что все будет хорошо, нас пустят на международную арену, и мы будем выступать под своим флагом и гимном", — цитирует Далалояна Metaratings.ru.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. 9 декабря саммит МОК продлил санкции в отношении спортсменов из России и Беларуси.