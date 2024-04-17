Бутман рад, что в честь российских спортсменов на Олимпиаде не будет играть собачий вальс

Народный артист РФ саксофонист Игорь Бутман рад, что Международный олимпийский комитет (МОК) не выбрал собачий вальс в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Париже.

«Я бы не обращал на это внимания. Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — неважно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами», — цитирует Бутмана ТАСС.

19 марта МОК утвердил флаг и гимн нейтральных спортсменов. В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов.