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Париж-2024

Сегодня, 09:12

Бутман рад, что в честь российских спортсменов на Олимпиаде не будет играть собачий вальс

Виктория Кравченко
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Народный артист РФ саксофонист Игорь Бутман рад, что Международный олимпийский комитет (МОК) не выбрал собачий вальс в качестве замены гимна России на Олимпийских играх в Париже.

«Я бы не обращал на это внимания. Главное, что наши спортсмены там могут выступить. А какая будет музыка — неважно. Главное, что не собачий вальс. Когда они вернутся, мы сыграем им сами», — цитирует Бутмана ТАСС.

19 марта МОК утвердил флаг и гимн нейтральных спортсменов. В случае завоевания золотых медалей россиян и белорусов будут награждать под специально созданную музыку без слов.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.
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