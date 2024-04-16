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Париж-2024

Сегодня, 21:35

Матыцин назвал недопустимым использование термина «иноагенты» к российским спортсменам

Руслан Минаев
Олег Матыцин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением об использовании термина «иноагент» в отношении российских спортсменов, которые примут участие на Олимпийских играх в Париже летом 2024 года.

«Термины типа «иноагентов», звучащие в отношении российских спортсменов, недопустимы. Мы — единое спортивное братство», — приводит ТАСС слова Матыцина на встрече со спортивной общественностью в Астрахани.

5 апреля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал российских теннисистов, которые планируют поехать на Олимпийские игры «командой иноагентов». Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российские спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде, являются «командой бомжей».

Российский теннисист Даниил Медведев не согласился с Винер, подчеркнув, что с удовольствием поедет на Олимпиаду, если получит такую возможность.

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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