Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 20:17

Чепиков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024, если МОК не устроит провокаций

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков заявил, что российским спортсменам нужно выступить на Олимпиаде в Париже, если Международный олимпийский комитет (МОК) не озвучит новые провокационные требования.

«Я всегда говорил о том, что стоит ехать [на Олимпиаду], о чем сказал и президент, потому что нужно дать профессиональным спортсменам право реализоваться. Они являются жизненными ориентирами для многих, кто тренируется в детско-юношеских спортивных школах. Такими кумирами для меня были Анатолий Алябьев, Владимир Аликин, Александр Тихонов, Николай Зимятов. Если не будет откровенно провокационных предложений со стороны Международного олимпийского комитета, то все будет нормально», — приводит слова Чепикова ТАСС.

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Сергей Чепиков
МОК
2
Читайте также
Менеджер «Северстали» рассказал рассказал о трансферах и бюджете клуба
Личка напомнил о Шварце и Черчесове. Какие изменения ждут «Динамо» зимой?
Пресс-конференция и прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии французская актриса покончила с собой
Секретарь СНБО резко ответил на вопрос о провалившемся плане наступления ВСУ
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Мамиашвили: «Президент обозначил ответственность институтов, которые занимаются развитием спорта в России»
Тарасова поддержала слова Путина об извращении МОК идей де Кубертена: «Сильнейшие дома сидят»
Тарасова считает, что российские олимпийцы заручились поддержкой государства после слов Путина: «Президент думает о нас!»
Шишкина: «Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?»
Колобков: «Условия МОК для российских спортсменов абсолютно хамские и унизительные»
Свищев: «Необходимо проанализировать критерии допуска на Игры-2024 и оценить все риски»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Тарасова поддержала слова Путина об извращении МОК идей де Кубертена: «Сильнейшие дома сидят»

ВАДА предложило ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России