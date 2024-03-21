Чернышенко: «Международная система управления спортом больна и ангажирована»

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышеко считает, что международная система управления спортом больна и ангажирована.

«Как нам реагировать на заявление МОК? Первый концерт Чайковского им не подходит, флаг ОКР тоже, еще и сокращается число спортсменов, которые могут быть допущены. Я не знаю, как на это реагировать, потому что они не знают, что еще придумать. Что будет следующим, уже не понятно. Международная система управления спортом больна и ангажирована. Живет интересами ограниченного круга стран. Это не устраивает весь остальной мир и продолжаться долго это не может. Спортсмены должны соревноваться на недискриминационной основе. В любом случае, жизнь найдет свои новые форматы», — сказал Чернышенко на выставке «Спорт высоких достижений».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпиады 2024 года в Париже. По словам директора департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймса Маклеода, на Игры в столице Франции могут квалифицироваться максимум 55 российских спортсменов.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

(Софья Грецкая)