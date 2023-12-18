Мамедов — об участии российских спортсменов на Олимпиаде: «Выступать, как беспризорники, не имеет никакого смысла»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Ирины Винер о том, что выступление российских спортсменов на международной арене без флага и гимна является позором.

«У нас есть своя страна, свои ценности и традиции. Поэтому выступать на соревнованиях, как беспризорники, не имеет никакого смысла. Можно ли считать позором участие в Олимпиаде? У нас сложный отбор, который идет в течение года, и на протяжении всего этого времени надо показывать результат. А так как мы пропустили десять месяцев, то у нас такой возможности [участие в Олимпиаде] нет. Об участии на соревнованиях надо задуматься тем, кто собирается поехать в Париж. Российское спортивное общество может быть расколото, а этого допускать нельзя», — сказал Мамедов «СЭ».

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.