Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:10

Кириленко отметил зависимость федераций от МОК в вопросе допуска россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что международные федерации не рискнут идти наперекор Международному олимпийскому комитету (МОК) в вопросе допуска российских и белорусских спортсменов, поскольку могут повторить судьбу бокса.

«Конечно, мы все против того, чтобы спорт был инструментом давления, что на сегодня, к сожалению, происходит. Мы находимся в этих условиях, и ситуация не меняется. Мы общаемся с зарубежными коллегами и прекрасно понимаем, что ни одна из спортивных федераций не примет решения до тех пор, пока это не будет целенаправленной рекомендации МОК. Есть иерархия, и отдельные федерации не могут принять решения. Иначе это будет повторение истории с боксом, чья федерация больше не является частью олимпийского движения», — приводит слова Кириленко ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до Олимпийских игр в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены не будут допущены до всех командных соревнований. Запрещено участие лиц, активно поддерживающих военные действия, связанных с армией или организациями национальной безопасности. На Олимпиаде также будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.

Олимпийские игры в Париже пройдут в 2024 году с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://tass.ru/sport/19565483
Баскетбол
Андрей Кириленко
МОК
1
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Голоцуцков поддержал заявление Винер: «Мы знаем мощь нашей страны. Никто не сможет помешать нам развиваться»

Мамедов — об участии российских спортсменов на Олимпиаде: «Выступать, как беспризорники, не имеет никакого смысла»