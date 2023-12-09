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Сегодня, 16:12

Коротышкин поддержал решение Колесникова отказаться от участия в Олимпиаде

Пловец Климент Колесников
Климент Колесников.
Фото Global Look Press
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Президент Федерации плавания Москвы Евгений Коротышкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на отказ Климента Колесникова участвовать в Олимпийских играх в Париже.

«Это не бойкот с его стороны. Это неприемлемые условия для участия, — сказал Коротышкин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову. — Изначально нарушаются олимпийские ценности, такие как участие спортсменов на равных условиях. Нам говорят о том, что мы должны в отдельную комнату уйти после заплыва, мы не можем давать интервью, мы не можем разговаривать на русском, не можем представлять честь своей страны и должны подписывать какие-то документы. Мы все-таки были выращены в этой стране, были частью международного движения на равных условиях, а сейчас такое не предлагается».

23-летний россиянин заявил, что не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже из-за условий допуска до соревнований.

«У каждого спортсмена есть своя мотивация. Мы понимаем, что спортсмен тратит всю свою жизнь на подготовку, и самый главный старт в его жизни должен быть на Олимпийских играх. Но также есть идеалы, которым спортсмены следуют. Решение Климента понятно, я его поддерживаю», — подчеркнул Коротышкин.

Колесников завоевал серебряную и бронзовую медали на Олимпиаде-2020 в Токио. он также является 6-кратным чемпионом мира на короткой воде и 6-кратным чемпионом Европы.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить атлетам из России и Белоруссии, которые прошли квалификации в своих видах спорта, принять участие в олимпийских соревнованиях в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако россияне и белорусы не получат допуск ко всем командным соревнованиям.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Евгений Коротышкин
Климент Колесников
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