Костомаров оценил возможность выступления россиян в нейтральном статусе

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что нейтральный статус для российских спортсменов ставит их в сложное положение.

«Трудно сказать на сто процентов. Конечно, любой спортсмен хочет поехать, но, с другой стороны, нас в последнее время часто зажимают, оставляя без флага и гимна. Один раз чуть прогнулся, и все — тебя поставят еще ниже. Мне кажется, что все должно решиться на более высоком уровне», — сказал Костомаров после участия в новогоднем «VK Лектории».

В начале декабря МОК допустил россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе, без флага и гимна. Спортсменам нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях, при этом в командных видах спорта Россия и Белоруссия не будут представлены.