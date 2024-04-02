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2 апреля, 18:46

Захарова — о заявлении ООН в отношении МОК: «Скандал задевает не только свободу слова. Он намного страшнее»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мария Захарова.
Фото Global Look Press
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с «СЭ» прокомментировала заявление ООН в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) о призыве уважать свободу слова в отношении российских спортсменов.

«Этот скандал задевает не только свободу слова. Он намного страшнее. Он о сговоре международного чиновника от спорта с государством и национальной сборной против других атлетов из другой страны», сказала Захарова «СЭ».

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Президент МОК Томас Бах сообщил, что за политическими высказываниями российских спортсменов идет слежка.

В ответ на это официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Марта Уртадо заявила, что критерии допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже-2024 должны соответствовать нормам международного права, в том числе на свободу выражения мнений.

Олимпиада
Париж-2024
МОК
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