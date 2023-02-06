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Ласицкене: «Я ни во что не верю — готовлюсь и тренируюсь»

Ласицкене заявила, что продолжает готовиться к Олимпиаде в Париже
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о шансах российских спортсменов попасть на ОИ-2024.

«Я ничего не читаю, ни во что не верю. Я готовлюсь, тренируюсь, соревнуюсь. К сожалению, знаю по опыту тех людей, которые сейчас что-то говорят. Они могут в любой момент передумать или что-то еще сделать. Поэтому я делаю то, что зависит от меня», — приводит слова Ласицкене «Известия».

МОК 25 января предложил допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе при выполнении ряда условий.

Источник: https://iz.ru/1465403/aleksei-fomin/ia-ni-vo-chto-ne-veriu-gotovlius-i-treniruius
Мария Ласицкене (Кучина)
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