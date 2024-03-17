Захарова жестко ответила Макрону на предложение о прекращении огня в период Олимпиады-2024

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что России будет предложен режим прекращения огня на Украине в период Олимпиады в Париже.

«Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм. Второе предложение к Макрону — выдвинуть аналогичное предложение к сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции, наверняка, там много зависит», — сказала Захарова «СЭ».

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских спортсменов на Игры при соблюдении ряда критериев. При этом Россия не может быть представлена в командных видах спорта.