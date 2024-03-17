Президент МОК Бах заявил, что опасается агрессивных заявлений со стороны России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что у организации много противоречивых сообщений, поступающих из России. Он отметил, что МОК опасается агрессивных заявлений со стороны российского правительства по поводу допуска на Олимпиаду в Париже.

«Чего мы опасаемся, так это того, что будут все более агрессивные заявления со стороны России и российского правительства. Мы ставим условия, эти условия не изменятся: тем, кто готов их уважать, — рады в Париже, тем, кто не хочет им следовать, — не рады», — цитируе Баха ТАСС.

Сегодня, 17 марта, в МОК назвали количество россиян, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении опеределенных критериев.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

Ранее сообщалось, что МОК не изменит критерии допуска российских спортсменов до Олимпиады в Париже.