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Сегодня, 13:42

Мэр Парижа признала транспортную систему города не готовой к Олимпиаде 2024 года

Виктория Кравченко
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Мэр Парижа Анн Идальго рассказала, что транспортная система города не готова к наплыву посетителей в рамках Олимпийских игр 2024 года.

«Когда люди ежедневно мучаются с общественным транспортом, я не стану им говорить, что все решено. Возможно ли будет передвигаться по городу во время Олимпийских игр? Да. У нас еще много проблем с общественным транспортом, необходимо продолжать работу, так как мы еще не готовы — так же, как мы не готовы и по другому вопросу — проблеме бездомных на улице», — сказала мэр в эфире France 2.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции — Париже.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Олимпиада
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