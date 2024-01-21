Монсон: «Америка и ее союзники сделают все, чтобы лишить Россию возможности участвовать в Олимпиаде как можно дольше»

Боец ММА и депутат парламента Башкортостана Джефф Монсон полагает, что Россию в ближайшее время не пустят на Олимпиаду. По его мнению, стране нужно проводить альтернативные турниры.

«Америка и ее союзники сделают все, чтобы лишить Россию возможности участвовать на Олимпиаде как можно дольше. России нужно проводить альтернативные соревнования, чтобы все видели, что Россию не победить. Но ближайшие летние и зимние Игры для России будут закрыты», — цитирует Монсона Sport24.

В марте 2023 года МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции — Париже. Зимняя Олимпиада-2026 состоится 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина д'Ампеццо.