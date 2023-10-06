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Сегодня, 12:41

Поздняков считает, что спорт стал частью политики и потерял свою независимость

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«По факту нынешние рекомендации составлены таким образом, чтобы создать до открытия Игр иллюзию следования миротворческим и объединяющим миссиям МОК. А на деле россиян сейчас в международном спорте и руководители олимпийского движения попросту не ждут. Они сделали свой выбор, спорт стал частью политики, потерял свою независимость и работает теперь по заказу своих спонсоров и благодетелей.

Можно прямо говорить, что МОК вынуждает наших спортсменов в обмен на допуск к соревнованиям отказаться от своей национальной принадлежности, жизненных принципов и своей спортивной федерации, команды и своих партнеров по отрасли. Это уже даже не дискриминация, а в чистом виде спортивный геноцид», — приводит ТАСС слова Позднякова.

 
Станислав Поздняков. «Не вижу ни одного российского олимпийца в Париже». Как понимать высказывание главы ОКР?

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Станислав Поздняков
МОК
ОКР
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