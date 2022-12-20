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Сегодня, 13:13

Поздняков считает, что Запад предпринимает попытки демонтировать основы олимпийского движения

Алина Савинова
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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что западные представители спортивного сообщества пытаются демонтировать основы олимпийского движения.

«Барон Пьер де Кубертен последовательно выступал за то, что главная задача олимпийского движения — с помощью спорта сделать наш несовершенный мир лучше. К великому сожалению, основы олимпийского движения сегодня подвергаются попыткам демонтажа под видом перестройки со стороны западных коллег и отдельных наших соотечественников», — цитирует ТАСС Позднякова.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах. Из-за санкций МОК многие атлеты из России могут пропустить квалификационные соревнования к Олимпийским играм-2024 в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/16639057
Олимпиада
Станислав Поздняков
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