Тарасова — о россиянах, которые примут участие на Олимпиаде в Париже: «Кто сможет, пусть едет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» слова главы ОКР Станислава Позднякова, который считает, что единицы российских спортсменов смогут поехать на Олимпиаду в Париже.

«Кто сможет, пусть едет. А есть другие предложения? Нужны деньги на это, чтобы купить билеты, чтобы заплатить за проживание вместе с едой. Это не дешево все», — сказала Тарасова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что Россия и Белоруссия не получат приглашений на Олимпиаду 2024 года в ранее установленную дату, 26 июля.