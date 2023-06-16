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Сегодня, 13:12

Тарасова об «Играх дружбы»: «Любые соревнования — очень хорошо, но это не равноценно Олимпиаде»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение о проведении в Москве в сентябре 2024 года «Игр дружбы».

«Любые соревнования — это очень хорошо. Но это не будет равноценно Олимпийским играм для спортсменов. Мы что, уже туда не едем? Не верю, что это альтернатива Олимпиаде. Хорошо, что есть такие соревнования, но Олимпийские игры никто не отменял. Я все еще надеюсь и даже уверена, что ребят допустят в Париж», — сказала Тарасова «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Татьяна Тарасова
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