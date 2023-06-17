Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде под нейтральном статусом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде под нейтральном статусом.

«Поедут ли наши теннисисты на Олимпиаду в нейтральном статусе? Мы даже это еще не обсуждали, так как нет финального решения от МОК по спортсменам из России. Сейчас разговоры про нейтральный статус — домыслы. В МОК должны огласить конкретные условия для нас. А в данный момент нет смысла о чем-то разговаривать. Все наши ребята об этом сейчас не думают, у них сезон», — приводит слова Тарпищева Sport24.

В пятницу, 16 июня портал «Весь спорт» сообщил, что МОК допустит россиян до участия в Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. По словам источника, для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны будут прекратить выступления во всех внутрироссийских соревнованиях и перестать получать любую финансовую поддержку от российских спортивных федераций.

В конце марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами, до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.