Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:52

Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде под нейтральном статусом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде под нейтральном статусом.

«Поедут ли наши теннисисты на Олимпиаду в нейтральном статусе? Мы даже это еще не обсуждали, так как нет финального решения от МОК по спортсменам из России. Сейчас разговоры про нейтральный статус — домыслы. В МОК должны огласить конкретные условия для нас. А в данный момент нет смысла о чем-то разговаривать. Все наши ребята об этом сейчас не думают, у них сезон», — приводит слова Тарпищева Sport24.

В пятницу, 16 июня портал «Весь спорт» сообщил, что МОК допустит россиян до участия в Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. По словам источника, для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны будут прекратить выступления во всех внутрироссийских соревнованиях и перестать получать любую финансовую поддержку от российских спортивных федераций.

В конце марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами, до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-2023-06-17-tarpishchev-razgovory-pro-neytralnyy-status-rossiyskiy-tennisistov-domysly-net-finalnogo-resheniya-ot-mok
Теннис
Олимпиада
Шамиль Тарпищев
МОК
2
0
Читайте также
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК еще не выработал критерии выступления россиян на Олимпиаде в Париже