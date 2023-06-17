Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Олимпиада
Новости
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 14:52

МОК еще не выработал критерии выступления россиян на Олимпиаде в Париже

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото AFP
Telegram Дзен

Международный олимпийский комитет (МОК) еще не выработал условия для выступления российских спортсменов на летних Играх-2024 в Париже (Франция).

«Ситуация беспрецедентная, поэтому предугадывать развитие событий сейчас абсолютно бессмысленно. Никаких критериев допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже не выработано, все предположения на этот счет — досужие рассуждения о возможных вариантах. Официальных параметров допуска в нейтральном статусе пока нет», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

В пятницу, 16 июня портал «Весь спорт» сообщил, что МОК допустит россиян до участия в Олимпиаде-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев. По словам источника, для получения нейтрального статуса российские спортсмены должны будут прекратить выступления во всех внутрироссийских соревнованиях и перестать получать любую финансовую поддержку от российских спортивных федераций.

В конце марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами, до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

На&nbsp;каких условиях допустят российских олимпийцев до&nbsp;Игр в&nbsp;Париже? Россиян не пустили на чемпионат мира в Румынию «ради безопасности». Как будет на Олимпиаде-2024?

МОК
ОКР
1
Читайте также
Трусову и Щербакову оформили в резерв сборной России. Что это дает?
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Политолог Вароли рассказал о злости элит США после заявления Путина о потерях ВСУ
Российские военные подорвали опорпункт ВСУ трофейным БТР
Экс-разведчик США заявил о замене украинских военных поляками в случае поражения ВСУ
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Россию не пустили на Игры для спортсменов с ментальными особенностями. Опять вмешалась политика
Фонд защиты прав спортсменов возмутился невыдачей Испанией виз российским борцам
Сборные России по хоккею на траве лишились шансов выступить на Олимпиаде-2024
Россия официально анонсировала Игры дружбы — спустя 40 лет. Будет ли успех?
Россиян не пустили на чемпионат мира в Румынию «ради безопасности». Как будет на Олимпиаде-2024?
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий считает, что выступление россиян на Олимпиаде без флага будет унижением для страны

Тарпищев высказался об участии российских теннисистов в Олимпиаде под нейтральном статусом