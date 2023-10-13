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Сегодня, 17:07

Тарпищев: «Российские теннисисты по всем критериям в полном составе попадают на Олимпийские игры»

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, когда будет вынесено решение по участию российских теннисистов в Олимпиаде в Париже.

«Решение по нам будет принимать международная федерация, и оно будет не раньше января. В принципе, мы по всем критериям попадаем полным составом на Олимпийские игры», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего в программе Олимпиады будет представлено 32 вида спорта.

В конце марта 2023 года МОК рекомендовал допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов из России и Белоруссии, которые публично не высказывались в поддержку СВО и которые не имеют отношения к вооруженным силам или органам национальной безопасности.

Российским и белорусским теннисистам разрешено выступать на международных турнирах под нейтральным флагом и без использования национальной символики.

Источник: https://tass.ru/sport/19005613
Теннис
Шамиль Тарпищев
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