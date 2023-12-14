Тарасова считает, что российские олимпийцы заручились поддержкой государства после слов Путина: «Президент думает о нас!»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» слова президента России Владимира Путина, который заявил, что надо дать возможность российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024.

«На Олимпиаде каждому будет ясно, что это спортсмен из России. Очень важно, когда об этом высказывается президент. Президент думает о том, как поступить своей стране. Он думает о нас! И я такого же мнения и всегда об этом говорю. Сейчас спортсмены заручились поддержкой государства. У нас их никто не отстраняет от Олимпиады. Главное, чтобы этого не сделала принимающая сторона. Тот, кто чувствует, что добьется результатов, должен ехать», — сказала Тарасова «СЭ».

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.

14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.