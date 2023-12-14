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Сегодня, 17:42

Шишкина: «Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду?»

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Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина прокомментировала «СЭ» слова президента России Владимира Путина, который заявил, что надо дать возможность российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2024.

«Если даже президент поддерживает, то почему бы не поехать на Олимпиаду? Когда я была спортсменкой, я, естественно, тоже думала о том, что неважно, нейтральный статус у нас или нет. Я всегда говорила о том, что все знают, из какой мы страны, нас знают в лицо, знают нашу команду и техника нашего исполнения в любом случае всем в мире известна, и сразу будет ясно, что вышла команда из России. Если это на самом высоком уровне поддерживается, то, конечно, те спортсмены, которые имеют возможность поехать в нейтральном статусе, должны ехать», — сказала Шишкина корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Также Шишкина считает, что каждый спортсмен сам должен решать, ехать ему на Олимпиаду или нет.

«Другое дело, что каждый будет сам выбирать, на что он готов пойти. Нужно понимать, какие будут ограничения со стороны Международного олимпийского комитета. Например, в моем виде спорта команды не могут участвовать. Два человека — это уже команда. К сожалению, у нас никто не поедет, даже кто очень хочет. Вот это самое тяжелое. МОК больше половины наших спортсменов сразу же от Олимпийских игр отстранил. Тут даже ты не решаешь, едешь или нет», — добавила Шишкина.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.

14 декабря МОК сообщил, что лицензии на участие в Играх в Париже получили шестеро российских и пятеро белорусских спортсменов.

Владимир Путин. Владимир Путин: «Надо дать спортсменам возможность выступить на Олимпиаде»

Олимпиада
Алла Шишкина
Владимир Путин
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