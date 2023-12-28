Уехавший из России фехтовальщик Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде

Призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин заявил, что его внук фехтовальщик Сергей Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде.

«Он работает с детьми от 6 до 14 лет, — приводит matchtv.ru слова Гришина. — Самое хорошее, что он нашел себя как детский тренер. За четыре месяца пребывания там у него есть призеры соревнований».

Гришин назвал вариант, при котором Бида не уехал бы из России.

«Он мог бы остаться и в России, если бы ОКР, «Динамо» предложили ему работу. Он бы никогда и не уехал», — подчеркнул дедушка спортсмена.

26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. 27 декабря появилась информация, что Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы.

30-летний Бида — трехкратный чемпион Европы, серебряный медалист Олимпийских игр 2020 года, призер чемпионатов мира.