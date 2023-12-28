Уехавший из России фехтовальщик Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде

Сегодня, 15:34
Призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин заявил, что его внук фехтовальщик Сергей Бида не будет выступать за сборную США на Олимпиаде.
«Он работает с детьми от 6 до 14 лет, — приводит matchtv.ru слова Гришина. — Самое хорошее, что он нашел себя как детский тренер. За четыре месяца пребывания там у него есть призеры соревнований».
Гришин назвал вариант, при котором Бида не уехал бы из России.
«Он мог бы остаться и в России, если бы ОКР, «Динамо» предложили ему работу. Он бы никогда и не уехал», — подчеркнул дедушка спортсмена.
26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны. 27 декабря появилась информация, что Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы.
30-летний Бида — трехкратный чемпион Европы, серебряный медалист Олимпийских игр 2020 года, призер чемпионатов мира.