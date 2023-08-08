Украина призвала мировых лидеров запретить въезд спортсменам из России

На Украине было сформулировано обращение к мировым лидерам с просьбой запретить въезд атлетам из России и Белоруссии, информирует РИА Новости.

Сообщается, что комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Верховной раде Украины принять проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств с предложением запретить въезд для российских и белорусских спортсменов и делегаций.

Причиной разработки соответствующего постановления в комитете назвали предложениям МОК по допуску российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Так в проекте обращения есть призыв к президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим ответственным лицам не допускать на свою территорию спортсменов из РФ и Белоруссии. В 2024 году Париж станет столицей Олимпийских игр и Паралимпиады.