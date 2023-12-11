В Латвии осудили решение МОК допустить россиян на Олимпиаду-2024 в Париже

Министр образования и науки Латвии Анда Чакша в социальных сетях отреагировала на решение Международного оилмпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до участия в Олимпийских играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Осуждаю решение МОК, потому что оно оскорбляет спортсменов и высшую цель спорта — честную борьбу. Поэтому давайте сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости от имени украинцев и всех спортсменов, заслуживающих Олимпийских игр, которые чествуют человеческие достижения и не несут политическую подоплеку», — написала Чакша.

Также сообщение с осуждением такого решение опубликовало и само Министерство образования и науки Латвии: «Это недопустимо».

10 декабря глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна может бойкотировать Игры в Париже, если МОК поддержит участие россиян и белорусов в турнире даже в нейтральном статусе.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе.

К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. Россияне и белорусы будут заявлены как индивидуальные нейтральные спортсмены.