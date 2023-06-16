Вербов оценил шансы сборной России попасть на Олимпиаду

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов высказался о шансах сборной России по волейболу попасть на Олимпийские игры.

«Мы все живем определенными надеждами, так как хочется участвовать и в клубных соревнованиях, и в матчах на уровне сборных. Реальность такая, какая есть. Нам грех жаловаться на жизнь: мы занимаемся любимым делом, у нас есть для этого возможности, условия. Если у кого-то есть проблемы с мотивацией, думаю, всегда ее можно найти дополнительно. Ждем и смотрим, как будут развиваться события. Пока, к сожалению, оптимизма мало, исходя из того, что я вижу и слышу», — приводит слова Вербова «Чемпионат».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.