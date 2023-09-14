Винер назвала достойной идею выплат для спортсменов, пропускающих Олимпиаду из-за санкций

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова президента ОКР Станислава Позднякова, который заявил, что поручил подготовить проект о выплатах олимпийцам, продолжающим тренироваться, но отстраненным от международных турниров.

«Идея очень достойная! Но не надо забывать про тех кандидатов в олимпийские сборные, которые готовились к ОИ-2024, а также не забывать про тренеров этих олимпийских чемпионов и призеров, про тренеров, которые готовят в олимпийскую команду на Игры. Потому что только талантливый профессиональный тренер и талантливый спортсмен могут показать высокий результат! Тем более что альтернативные игры «Дружбы» будут проводиться у нас в России!» — сказала Винер «СЭ».

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.